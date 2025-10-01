Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый телеканал появился в Беларуси с 1 октября

«Белтелеком» сказал про новый телеканал в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Новый телеканал появился в Беларуси с 1 октября 2025 года. Подробности сообщили в пресс-службе организации «Белтелеком».

В пресс-службе уточнили, что с 1 октября в расширенных, а также в базовых пакетах ZALA IPTV и в базовом пакете «“Канапа ТВ” Smart Zala на 57-й кнопке начал вещание новый телеканал. Речь идет про NovellaTV. Указанный телеканала предлагает зрителям разнообразный контент. Это игровые и мультипликационные кинофильмы, американские и латинские драматические сериалы, реалити-шоу и многое другое.