Новый телеканал появился в Беларуси с 1 октября

В пресс-службе уточнили, что с 1 октября в расширенных, а также в базовых пакетах ZALA IPTV и в базовом пакете «“Канапа ТВ” Smart Zala на 57-й кнопке начал вещание новый телеканал. Речь идет про NovellaTV. Указанный телеканала предлагает зрителям разнообразный контент. Это игровые и мультипликационные кинофильмы, американские и латинские драматические сериалы, реалити-шоу и многое другое.