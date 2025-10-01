Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минпросвещения подготовило инструкцию по действиям при конфликтах

Кравцов: Минпросвещения создало инструкцию действий педагогов при конфликтах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогов с участниками образовательного процесса, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

«Подготовили типовую инструкцию по действиям в случае возникновения конфликтной ситуации педагогических работников с участниками образовательного процесса», — сказал министр в ходе совета Минпросвещения РФ по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Ранее Минпросвещения РФ сообщило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников.

Новый совещательный орган будет заниматься рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов, а также выработкой предложений по совершенствованию соответствующего нормативно-правового регулирования.