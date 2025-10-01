В Усть-Абаканском районе Хакасии отпраздновали День Енисея

«В первую очередь хочу выразить благодарность всем участникам конкурса. Было непросто выбрать победителей, потому что каждый рисунок по-своему уникален и красив. Лучшие работы было решено разместить на баннере, который будет установлен на территории Абаканского зоопарка, чтобы каждый посетитель мог ознакомиться с творчеством участников», — сказал министр природных ресурсов и экологии Хакасии Владимир Лебедев.