В Усть-Абаканском районе Хакасии отпраздновали День Енисея

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Енисея, прошло 26 сентября в Усть-Абаканском районе Хакасии в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики.
На мероприятии были подведены итоги конкурса рисунков «Реке Енисей — чистые берега». Первый этап акции проходил с 1 июня по 10 сентября. За это время в адрес Минприроды Хакасии поступило 152 рисунка от ребят из Хакасии, Луганской и Донецкой Народных Республик. Конкурсной комиссией были отобраны 37 лучших работ, авторы которых были приглашены для награждения.
«В первую очередь хочу выразить благодарность всем участникам конкурса. Было непросто выбрать победителей, потому что каждый рисунок по-своему уникален и красив. Лучшие работы было решено разместить на баннере, который будет установлен на территории Абаканского зоопарка, чтобы каждый посетитель мог ознакомиться с творчеством участников», — сказал министр природных ресурсов и экологии Хакасии Владимир Лебедев.
Далее состоялся экологический субботник по уборке берега Енисея. В ходе уборки участники собрали около 20 мешков мусора, который был вывезен на полигон. Специально для участия в торжественном мероприятии, посвященном Дню реки Енисей, и экосубботнике из Москвы прилетели кураторы Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России».
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.