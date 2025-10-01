В кузбасской Юрге начала работать мастерская «Семейная академия»

Открытие мастерской «Семейная академия» прошло в городе Юрга в Кузбассе. Она была создана в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
Центр социальной помощи семье и детям Юрги выиграл грант на создание семейной мастерской. Благодаря этому было обустроено несколько профильных мастерских: кулинарная студия «Секреты семейного счастья», творческая студия «Арт-ателье», художественная мастерская «Цвет», семейная театральная мастерская «Зеркало» и мастерская спортивно-патриотического воспитания «Русичи».
«“Семейная академия” — это не только пространство для творчества, но и место, где каждая семья сможет найти поддержку, новые идеи и улучшить свое материальное положение. Мы уверены, что она станет ярким и вдохновляющим центром для наших семей, наполнит их жизнь гармонией, радостью и новыми возможностями», — отметила директор центра социальной помощи семье и детям города Юрга Ирина Ковалева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.