В двух районах Алтайского края прошли выездные семинары для бизнеса

На занятиях директор центра «Мой бизнес» Станислав Татаринцев представил подробную информацию о существующих формах финансовой помощи бизнесу, льготном кредитовании, мерах поддержки для социальных и творческих предпринимателей, а также об образовательном контенте и сервисах продвижения компаний. Затем работники компании «Прокс» ознакомили участников с правилами обязательного нанесения специальной маркировки на товары и особенностями региональных налогов.