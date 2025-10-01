В двух районах Алтайского края прошли выездные семинары для бизнеса

Специалисты центра «Мой бизнес» Алтайского края провели выездные семинары для предпринимателей Смоленского и Советского районов. Проект «Автопоезд “Мой бизнес”» реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
На занятиях директор центра «Мой бизнес» Станислав Татаринцев представил подробную информацию о существующих формах финансовой помощи бизнесу, льготном кредитовании, мерах поддержки для социальных и творческих предпринимателей, а также об образовательном контенте и сервисах продвижения компаний. Затем работники компании «Прокс» ознакомили участников с правилами обязательного нанесения специальной маркировки на товары и особенностями региональных налогов.
Помимо этого, для предпринимателей были организованы персональные консультации. Они могли уточнить вопросы по льготному финансированию, цифровизации малого и среднего бизнеса, расчету налогов на упрощенной системе налогообложения, соблюдению требований трудового права.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.