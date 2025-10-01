В шести регионах России построят и реконструируют очистные сооружения

Первый этап отбора проектов на строительство и реконструкцию очистных сооружений по федеральному проекту «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие» завершился. Финансирование направят Пермскому краю, Челябинской, Курганской, Иркутской, Ивановской и Нижегородской областям, сообщили в Минприроды России.
«В Пермском крае реконструируют очистные города Чайковского, в Челябинской — сооружения левого берега Магнитогорска, в Нижегородской — станции аэрации. Кроме того, государственное финансирование выделяется для обновления очистных сооружений левого берега Иркутска — это пока первая очередь проекта — и реконструкцию объекта в Кургане. В Ивановской области за счет федеральных средств достроят централизованную систему водоотведения в городе Кинешма. Все эти объекты давно ждут люди», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Каждый из шести объектов прошел отбор. Среди критериев были наличие комплексного экологического разрешения и завершение работ до 1 декабря 2030 года. Второй отбор проектов на реконструкцию и строительство очистных сооружений по федпроекту «Вода России» запланирован на февраль 2026 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.