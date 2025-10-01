Глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев умер в больнице после удара дрона

Судя по кадрам с места происшествия, серьезно пострадал фасад здания совета городского округа, крыльцо, а также припаркованный рядом автомобиль. Камеры видеонаблюдения записали, как Леонтьев проходит рядом с машиной, поднимается на крыльцо, а в это время раздается сильнейший взрыв. После этого женщины начали кричать, чтобы вызвали «скорую». Украинское издание «Страна.ua» предположило, что припаркованный автомобиль принадлежит Леонтьеу, и якобы именно в него и целился дрон.