В МВД рассказали о новой уловке аферистов

По данным киберполицейских, именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС. Второй звонок поступил на следующий день от имени «Госуслуг» с сообщением о «взломе аккаунта» с помощью «голосовой верификации» и компрометации документов. Далее в мессенджерах от лица «военной прокуратуры» под предлогом «несанкционированного перевода крупной суммы» мошенники убедили гражданина в необходимости срочных действий для «спасения» средств и имущества.