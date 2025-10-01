В МВД рассказали о новой уловке аферистов

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Мошенники похищают деньги у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители поясняют, что в актуальных мошеннических схемах первая «атака» почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта. Они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу («ваш аккаунт взломали», «оформлена доверенность и т.д.»), чтобы выбить человека из равновесия, заставить запаниковать.
«Новый способ заставить паниковать — убедить гражданина “подтвердить номер паспорта голосом”, — говорится в сообщении.
По данным киберполицейских, именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС. Второй звонок поступил на следующий день от имени «Госуслуг» с сообщением о «взломе аккаунта» с помощью «голосовой верификации» и компрометации документов. Далее в мессенджерах от лица «военной прокуратуры» под предлогом «несанкционированного перевода крупной суммы» мошенники убедили гражданина в необходимости срочных действий для «спасения» средств и имущества.
«Такой процедуры, как “подтверждение номера паспорта голосом”, не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно», — заключили в ведомстве.