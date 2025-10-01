Электросуда начнут курсировать в Нижнем Новгороде с 2026 года

Вопросы речных пассажирских перевозок обсуждали в рамках Единого парламентского дня Заксобрания в Волжском госуниверситете водного транспорта, передает НИА «Нижний Новгород». К эксплуатации готовится электросудно нового поколения «Москва 2.0», рассчитанное на перевозку от 130 до 200 человек. Его сборкой занимается петербургская судостроительная компания «Эмпериум».
Кроме того, компания «Водоходъ» намерена запустить в 2026 году еще одно электросудно под названием «Фонтанка», рассчитанное на перевозку до 80 пассажиров. Председатель ЗСНО Евгений Люлин в беседе с НИА «Нижний Новгород» отметил, что развитие речного транспорта остается в фокусе внимания регионального парламента.
«Мы постоянно занимаемся вопросами речного транспорта. Нижегородская область стала инициатором федеральной программы, направленной на его развитие. Появились меры поддержки, но остаются и проблемы — нехватка судов, дефицит квалифицированных кадров. Эти вопросы находятся у нас на контроле», — подчеркнул Люлин.
По его словам, за последние 5−7 лет в рамках работы Заксобрания удалось добиться устойчивого прогресса в этой сфере. Он выразил уверенность, что положительная динамика сохранится и в будущем.
«Речное судоходство фактически сделало первый шаг к восстановлению. Мы обсуждаем эти темы и будем продолжать работу в этом направлении», — добавил спикер регионального парламента.
Ранее сообщалось, что навигация «Валдаев» и «Метеоров» в Нижегородской области завершится в конце октября.