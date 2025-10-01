Электросуда начнут курсировать в Нижнем Новгороде с 2026 года

Кроме того, компания «Водоходъ» намерена запустить в 2026 году еще одно электросудно под названием «Фонтанка», рассчитанное на перевозку до 80 пассажиров. Председатель ЗСНО Евгений Люлин в беседе с НИА «Нижний Новгород» отметил, что развитие речного транспорта остается в фокусе внимания регионального парламента.