Участники «БумБатла» могут обменять макулатуру на билет в театр

Осенний сезон Всероссийской акции «БумБатл» от нацпроекта «Экологическое благополучие» проходит до 30 ноября. Участники могут обменять макулатуру на билеты в театры, музеи или на спортивные мероприятия в своем регионе, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Узнать, в каких пунктах приема выдают билеты за бумажное вторсырье, можно на официальном сайте проекта бумбатл.рф. Там появилась специальная кнопка «Билет в театр».
Напомним, что акция проводится уже шестой год. Она мотивирует россиян бережно относиться к природе через ответственное потребление и сортировку отходов. В этом году в мероприятии приняли участие более 450 тысяч человек, которые сдали на переработку 1273 тонны макулатуры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.