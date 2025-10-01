Участники «БумБатла» могут обменять макулатуру на билет в театр

Напомним, что акция проводится уже шестой год. Она мотивирует россиян бережно относиться к природе через ответственное потребление и сортировку отходов. В этом году в мероприятии приняли участие более 450 тысяч человек, которые сдали на переработку 1273 тонны макулатуры.