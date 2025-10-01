В Преображенском районе Москвы возвели учебный корпус для старшеклассников

Современный учебный корпус для старшеклассников построили на 2-й Пугачевской улице в Преображенском районе Москвы, сообщил руководитель столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров. Возведение социальных объектов соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».
«В нем оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, робокласс, ИТ-полигон, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, зал для проведения мероприятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Интересным проектным решением стал универсальный спортивный зал, который является самостоятельным помещением с отдельным входом. При этом, в него можно попасть и из основного здания школы. Высота потолков в зале достигает шести метров, а раздвижной занавес позволяет эффективно зонировать пространство», — рассказал Александров.
Для занятий закупили компьютеры и ноутбуки, а также оборудование для 3D-сканирования и моделирования. А на специальных медицинских тренажерах школьники будут учиться эвакуировать пострадавших и оказывать первую помощь.
На прилегающей территории специалисты оборудовали еще одну спортивную зону. Там разместили дорожки для бега и прыжков в длину, волейбольную и баскетбольную площадки, а еще полосу препятствий для сдачи нормативов ГТО.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.