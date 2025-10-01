В Преображенском районе Москвы возвели учебный корпус для старшеклассников

«В нем оборудовали универсальные и специализированные учебные кабинеты, робокласс, ИТ-полигон, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, медиатеку, зал для проведения мероприятий, медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Интересным проектным решением стал универсальный спортивный зал, который является самостоятельным помещением с отдельным входом. При этом, в него можно попасть и из основного здания школы. Высота потолков в зале достигает шести метров, а раздвижной занавес позволяет эффективно зонировать пространство», — рассказал Александров.