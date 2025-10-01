В «Артеке» открыли X Всероссийский фестиваль ГТО среди школьников

Всероссийский фестиваль комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди учащихся общеобразовательных организаций открыли 29 сентября в «Артеке», сообщили в Международном детском центре. Мероприятие организовано в соответствии с целями и задачами госпрограммы «Спорт России».
В общей сложности в отборочных этапах, которые прошли по всей стране, приняли участие более 11 тыс. школьников. А на финале в «Артеке» собрались свыше 350 ребят из 45 регионов России. Программа заключительного тура фестиваля включает личное первенство по бегу, прыжкам в длину, подтягиваниям, плаванию, стрельбе и другим испытаниям комплекса ГТО. После этого состоится командная эстафета.
Церемония награждения победителей и призеров пройдет 6 октября. Им вручат медали и дипломы Министерства спорта России, а также кубки и памятные призы.
«Более десяти лет назад Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом о возрождении комплекса ГТО открыл новый этап в укреплении здоровья и спорта в нашей стране. Миллионы детей и подростков показали, что комплекс ГТО стал не просто набором нормативов, это настоящий путь к успеху, укреплению здоровья и развитию спортивного духа. Уверен, что среди нынешних участников фестиваля растут новые чемпионы, которые своим примером вдохновят всех на достижение новых высот и побед. В “Артеке” спорт занимает особое место, ведь именно здоровый образ жизни формирует сильное поколение, способное строить будущее России!» — подчеркнул директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.