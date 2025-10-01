В «Артеке» открыли X Всероссийский фестиваль ГТО среди школьников

«Более десяти лет назад Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом о возрождении комплекса ГТО открыл новый этап в укреплении здоровья и спорта в нашей стране. Миллионы детей и подростков показали, что комплекс ГТО стал не просто набором нормативов, это настоящий путь к успеху, укреплению здоровья и развитию спортивного духа. Уверен, что среди нынешних участников фестиваля растут новые чемпионы, которые своим примером вдохновят всех на достижение новых высот и побед. В “Артеке” спорт занимает особое место, ведь именно здоровый образ жизни формирует сильное поколение, способное строить будущее России!» — подчеркнул директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко.