В Сердобскую больницу Пензенской области поступили 45 единиц оборудования

Материально-техническую базу Сердобской центральной районной больницы (ЦРБ) имени А. И. Настина в Пензенской области пополнили 45 единиц современного оборудования для отделения медицинской реабилитации. Технику закупили в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В частности, учреждение получило многофункциональный аппарат электротерапии «Элэскулап-2 МедТеко» отечественного производства. Как рассказала старшая медсестра отделения физиотерапии Сердобской ЦРБ Оксана Ялунина, прибор универсален для лечения различных заболеваний, включая травмы нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной, опорно-двигательной и мочеполовой систем. Он оказывает болеутоляющее действие, а также позволяет активизировать кровообращение и улучшить работу мышц.
«Аппарат может применяться в области общей физиотерапии, лечебной физкультуры, ортопедии, при амбулаторном лечении пациентов с болью, в спортивной медицине и косметологии», — отметила Ялунина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.