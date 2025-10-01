Блогер Алехин* заявил, что приостанавливает ведение социальных сетей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Блогер Роман Алехин*, признанный в России иноагентом, заявил, что прерывает публикации в своем Telegram-канале и других соцсетях.
«Я вынужден прервать написание постов в Telegram и других соцсетях. Это связано со многими факторами», — написал он в своем Telegram-канале.
Он отметил, что это в частности связано с желанием дописать книги.
По его словам, он передает фонд и волонтерскую организацию курской волонтерской группе.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Узнать больше по теме
Биография Романа Алехина
Российский блогер и общественный активист из Курска, Роман Алехин известен как волонтер и советник региональных властей. Не так давно Министерство юстиции внесло военкора в список иностранных агентов: в материале собрали главные факты из его биографии.Читать дальше