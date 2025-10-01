Ричмонд
Блогер Алехин* заявил, что приостанавливает ведение социальных сетей

Блогер Алехин объявил о прерывании публикаций в соцсетях, чтобы дописать книги.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Блогер Роман Алехин*, признанный в России иноагентом, заявил, что прерывает публикации в своем Telegram-канале и других соцсетях.

«Я вынужден прервать написание постов в Telegram и других соцсетях. Это связано со многими факторами», — написал он в своем Telegram-канале.

Он отметил, что это в частности связано с желанием дописать книги.

По его словам, он передает фонд и волонтерскую организацию курской волонтерской группе.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

