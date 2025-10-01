Бывшей руководительнице Госкоммолодежи Башкирии Яна Гайдук оставили приговор в силе

Сегодня, 1 октября, Верховный суд Башкирии оставил без изменений приговор бывшей председательнице Государственного комитета по молодежной политике республики Яне Гайдук. Об этом со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов региона сообщило информационное агентство «Башинформ».
Напомним, этим летом Кировский районный суд Уфы приговорил Гайдук к трем с половиной годам колонии по обвинению в превышении должностных полномочий. Под руководством экс-чиновницы проводился ремонт объекта культурного наследия — «Дома Костерина и Черникова». Подрядные работы в здании были начаты без проведения конкурса и без согласования с Башкультнаследием.
Сам «Дом Костериных и Чврникова» находился под управлением «Республиканского центра волонтерского движения», и с сентября по октябрь 2021 года по указанию чиновницы директор этой организации подготовил конкурсную документацию и заключил контракт на ремонт здания уже после начала работ.
— Несмотря на несоответствие выполненных работ утвержденному проекту, экс-глава дала указание о подписании документов для их оплаты. Подрядной организации были перечислены денежные средства в размере 5,6 млн руб., из которых более 2,5 млн руб. составила оплата за невыполненные работы, тем самым бюджету республики причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму, — заключил суд.
На процессе Гайдук не признала вину. Ей назначили три с половиной года колонии общего режима.
О том, что следственные органы заинтересовались Гайдук, стало известно еще в ноябре 2023 года — тогда у нее в квартире провели обыски. В январе 2024 года чиновница покинула свой пост. Все время следствия она находилась под домашним арестом.
