В Уфе откроют спортивные клубы для незрячих и слабовидящих людей

Первый в России проект социального воздействия по адаптивному спорту для незрячих людей запустили в Уфе. Его цель — сделать спорт доступным, познакомить участников с адаптивными играми и лечебной физкультурой, а также создать пространство для общения и поддержки, сообщили в госкорпорации развития ВЭБ.РФ.
Данный проект — победитель Всероссийского конкурса «Ты в игре». Его запустили 27 сентября во время фестиваля «Инклюзивная Атлетика», который состоялся в Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой Уфы. На мероприятии 20 команд прошли 13 интерактивных станций, где смогли попробовать себя в адаптивных видах спорта. Наибольший интерес вызвали две увлекательные игры: джакколо — настольная игра с деревянными шайбами, которые нужно закатывать в лузы на специальной доске, и корнхол — активная игра на свежем воздухе, где участники соревнуются в точности, забрасывая мешочки с кукурузой в отверстие наклонной доски. Кроме того, можно было поиграть в дартс, баскетбол, боччу, пострелять из электронно-звукового оружия и не только.
Фестиваль прошел в рамках проекта социального воздействия «Повышение доступности спорта для незрячих и слабовидящих людей через занятия адаптивной физической культурой в Республике Башкортостан» при поддержке Министерства спорта Республики Башкортостан, программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и при участии оператора проекта — государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
«Мы даем старт долгосрочному социальному проекту: Башкортостан становится первой в России пилотной площадкой для проекта социального воздействия в сфере физической культуры и спорта. Проект демонстрирует интегрированный подход — от выявления и вовлечения участников до обучения специалистов и последующего тиражирования методик по всей стране. Такую задачу ставит наш глава республики Радий Фаритович Хабиров», — подчеркнул заместитель премьер-министра правительства, министр спорта региона Руслан Хабибов.
Благодаря проекту в республике откроют специальные клубы, где люди с нарушением зрения смогут регулярно заниматься спортом, участвовать в турнирах и сдавать нормативы ГТО.
На создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян направлена государственная программа «Спорт России». В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.