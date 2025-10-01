В Уфе откроют спортивные клубы для незрячих и слабовидящих людей

Данный проект — победитель Всероссийского конкурса «Ты в игре». Его запустили 27 сентября во время фестиваля «Инклюзивная Атлетика», который состоялся в Центре спортивной подготовки им. Римы Баталовой Уфы. На мероприятии 20 команд прошли 13 интерактивных станций, где смогли попробовать себя в адаптивных видах спорта. Наибольший интерес вызвали две увлекательные игры: джакколо — настольная игра с деревянными шайбами, которые нужно закатывать в лузы на специальной доске, и корнхол — активная игра на свежем воздухе, где участники соревнуются в точности, забрасывая мешочки с кукурузой в отверстие наклонной доски. Кроме того, можно было поиграть в дартс, баскетбол, боччу, пострелять из электронно-звукового оружия и не только.