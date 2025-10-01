Новые трамваи и автобусы закупят для Нижегородской области

Из дорожной карты следует, что в 2025—2026 годах для Нижнего Новгорода планируется закупить трамваи большого класса. В 2025 году — 70 трамваев, в 2026-м — 28 трамваев. С учётом закупленных в 2024-м году трамваев общий объем требуемого финансирования — 6,8 млрд рублей.