Новые трамваи и автобусы закупят для Нижегородской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области утвердило программу развития общественного транспорта в регионе. Программой предусмотрена закупка трамваев и автобусов. Согласно документу, опубликованному на сайте регионального минтранса, на эти цели требуется 12,6 млрд рублей.
Из дорожной карты следует, что в 2025—2026 годах для Нижнего Новгорода планируется закупить трамваи большого класса. В 2025 году — 70 трамваев, в 2026-м — 28 трамваев. С учётом закупленных в 2024-м году трамваев общий объем требуемого финансирования — 6,8 млрд рублей.
Ещё 2,4 млрд требуется для приобретения автобусов большого класса для Нижнего Новгорода. В 2 млрд обойдутся автобусы среднего класса для областного центра.
Закупка новых автобусов до 2030 года также предусмотрена для Сарова, Выксы и Арзамаса.