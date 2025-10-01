В Беларуси некоторые водители могут пройти техосмотр со скидкой 20%. Подробности рассказали в пресс-службе организации «Белтеосмотр».
В пресс-службе объявили о скидках ко Дню пожилых людей. Так, в период с 1 по 20 октября на диагностических станциях предприятия «Белтехосмотр» будет действовать скидка 20% от тарифов по действующим прейскурантам на услуги, связанные с проведением государственного техосмотра для всех видов транспорта, собственниками которых являются пенсионеры. Необходимо будет предъявить пенсионное удостоверение.
