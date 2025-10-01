Нижегородцам рассказали, сколько будут стоить билеты на «Буревестник» до Москвы

Продажа на рейсы до 19 декабря включительно уже стартовала, поэтому редакция НИА «Нижний Новгород» изучила цены проезда в вагонах разного класса. В первый день единственный рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 15:29, в 19:25 поезд прибудет в Москву. С 4 декабря «Буревестник» начнет курсировать трижды в день в обе стороны. Поезда из Нижнего Новгорода будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении, из столицы, «Буревестник» отправляется в 10:05, 13:45 и 20:15, а прибывает в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.