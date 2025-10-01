Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, сколько будут стоить билеты на «Буревестник» до Москвы

Стоимость билета на скоростной двухэтажный поезд «Буревестник», который начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, варьируется от 1600 рублей до более чем 10 000 рублей.

Продажа на рейсы до 19 декабря включительно уже стартовала, поэтому редакция НИА «Нижний Новгород» изучила цены проезда в вагонах разного класса. В первый день единственный рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 15:29, в 19:25 поезд прибудет в Москву. С 4 декабря «Буревестник» начнет курсировать трижды в день в обе стороны. Поезда из Нижнего Новгорода будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении, из столицы, «Буревестник» отправляется в 10:05, 13:45 и 20:15, а прибывает в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

Самым доступным вариантом остаются сидячие места — от 1650 рублей за место. А вот за билет в купе на ближайший рейс пассажирам придется отдать от 3900 рублей. Впрочем стоимость таких билетов на другие дни отличается, можно успеть купить место от 3700 рублей.

Цены на купе для пассажиров с ограниченными возможностями стартуют от 2350 рублей. Проезд в бизнес-классе стоит от 4210 рублей, а вот путешествие в повышенном комфорте в вагоне класса СВ обойдется минимум в 10 500 рублей. В.

зависимости от рейса «Буревестник» будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире. Ранее ФПК представила новый макет салона «Буревестника».