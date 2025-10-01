В московском метро запустили поезд с информацией об истории российского спорта

«В честь 10-летия федерального спортивного телеканала “Матч ТВ” мы запустили новый тематический поезд. Его оформление рассказывает о легендарных спортсменах и самых популярных дисциплинах», — привели в пресс-службе слова заммэра столицы Максима Ликсутова.
В вагонах поезда пассажиры смогут узнать о правилах и истории популярных видов спорта, познакомиться с достижениями легендарных российских и советских спортсменов, услышать голоса известных ведущих и комментаторов «Матч ТВ».
Состав будет курсировать по Сокольнической линии до конца марта 2026 года.