В московском метро запустили поезд с информацией об истории российского спорта

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Тематический поезд, который познакомит пассажиров с достижениями легендарных российских и советских спортсменов, запустили на Сокольнической линии московского метро. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.