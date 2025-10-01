Омичи смогут получать пенсию цифровыми рублями в ближайшие годы

Омское отделение ЦБ сообщило о начале эксперимента по использованию цифровых рублей для выплаты пенсий и других соцпособий. Пилотный проект реализуют совместно с Минфином и Федеральным казначейством.
На первом этапе получать цифровые деньги смогут не все, а только ограниченный круг людей. Тестирование затронет пенсии, стипендии и расчеты с компаниями по государственным контрактам в сфере капитального строительства.
В Центробанке подчеркнули, что открытие счета в цифровых рублях не будет автоматическим. Граждане смогут самостоятельно принимать решение о форме получения выплат и при желании оформлять такие счета через мобильные приложения банков, подключенных к платформе цифрового рубля.
С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 млн рублей должны будут предоставить клиентам возможность использования цифровой валюты. До сентября 2028 года это требование распространится на все финансовые и торговые организации.
