Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи смогут получать пенсию цифровыми рублями в ближайшие годы

Пилотный проект по выплатам в новом формате запустят для ограниченного круга лиц.

Источник: Комсомольская правда

Омское отделение ЦБ сообщило о начале эксперимента по использованию цифровых рублей для выплаты пенсий и других соцпособий. Пилотный проект реализуют совместно с Минфином и Федеральным казначейством.

На первом этапе получать цифровые деньги смогут не все, а только ограниченный круг людей. Тестирование затронет пенсии, стипендии и расчеты с компаниями по государственным контрактам в сфере капитального строительства.

В Центробанке подчеркнули, что открытие счета в цифровых рублях не будет автоматическим. Граждане смогут самостоятельно принимать решение о форме получения выплат и при желании оформлять такие счета через мобильные приложения банков, подключенных к платформе цифрового рубля.

С 1 сентября 2026 года крупнейшие банки и торговые компании с выручкой более 120 млн рублей должны будут предоставить клиентам возможность использования цифровой валюты. До сентября 2028 года это требование распространится на все финансовые и торговые организации.

Ранее «КП Омск» сообщила, что шестилетняя девочка пострадала в ДТП с «Киа».