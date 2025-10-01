100 новых профессий появилось в новосибирских колледжах в этом году

Система среднего профессионального образования (СПО) отмечает 85-летний юбилей, а в преддверии этой даты были отмечены заслуги лучших специалистов отрасли. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирская область. Официально».
1 октября заместитель губернатора Валентина Дудникова приняла участие в торжествах, посвященных Дню СПО, который празднуется 2 октября.
Праздничные мероприятия проходили в стенах Новосибирского государственного аграрного университета и Новосибирского промышленно-энергетического колледжа, отмечающего также свое 80-летие. В рамках торжеств состоялось награждение выдающихся педагогов и работников системы СПО.
Замгубернатора подчеркнула приоритетное внимание, которое уделяется региональным правительством развитию СПО, в состав которой сегодня входят 78 образовательных учреждений.
«Общее число студентов, обучающихся по программам СПО в Новосибирской области, достигает почти 80 тысяч человек, а количество преподавателей превышает три тысячи. Только в колледжах, находящихся в ведении областного министерства образования, реализуется свыше 180 программ, и каждый год появляются новые направления, соответствующие потребностям предприятий реального сектора экономики», — заявила она.
С 2013 года было введено более сотни новых профессий и специальностей, в частности, графический дизайн, мехатроника и мобильная робототехника, металлургия цветных металлов, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, эксплуатация дронов, инфокоммуникационные сети, дефектоскопия и информационное моделирование в строительстве. В 2025 году колледжи области выпустили 20 тысяч специалистов.
Примером успешной работы СПО в регионе является Новосибирский промышленно-энергетический колледж, который на протяжении 80 лет обеспечивает подготовку востребованных специалистов в сфере теплоэнергетики. Колледж осуществляет подготовку по 10 направлениям из списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики РФ, обеспечивая квалифицированными кадрами предприятия, включая предприятия ОПК.
В ходе торжественной церемонии замгубернатора вручила заслуженным представителям отрасли почетные грамоты Минпросвещения РФ, нагрудные знаки «За преданность профессии» и «Молодость и профессионализм», а также почетные звания «Почетный работник сферы образования РФ», почетные грамоты и благодарности Губернатора Новосибирской области и другие награды.