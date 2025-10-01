100 новых профессий появилось в новосибирских колледжах в этом году

«Общее число студентов, обучающихся по программам СПО в Новосибирской области, достигает почти 80 тысяч человек, а количество преподавателей превышает три тысячи. Только в колледжах, находящихся в ведении областного министерства образования, реализуется свыше 180 программ, и каждый год появляются новые направления, соответствующие потребностям предприятий реального сектора экономики», — заявила она.