Могут ли обычные продукты и запахи возбудить сексуальное желание и повысить либидо

«Нарушения половой функции могут быть напрямую связаны с приемом определенных лекарственных препаратов или эндокринными нарушениями. В таких случаях ключевым шагом становится консультация с лечащим врачом. Только специалист сможет провести диагностику, скорректировать терапию или назначить необходимое лечение для восстановления баланса в организме. Самостоятельный прием афродизиаков при длительном сниженном либидо или игнорирование проблемы не только не решит ее, но и может усугубить ситуацию», — заключила нутрициолог.