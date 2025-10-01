Арест почти до конца года: водителю автобуса, погубившему в пьяном ДТП двух человек, продлили меру пресечения

На шофера завели уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц если оно совершено с состоянии опьянения». Обвиняемый признал свою вину и выплатил родственникам погибших по 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Материалы дела направили в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.