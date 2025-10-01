В Красноярске изменили правила размещения киосков и павильонов

В Красноярске утвердили новые правила размещения временных сооружений — киосков, павильонов и торговых точек. Об этом сообщили в администрации города.
Документ готовили больше года при участии специалистов мэрии, депутатов, предпринимателей и прокуратуры. В него внесены уточнения, которые устраняют спорные моменты и делают процесс установки и обслуживания таких объектов более прозрачным.
Одним из ключевых изменений стали ограничения по площади: киоск теперь может быть не более 12 квадратных метров, павильон — до 48, мастерская по обслуживанию автомобилей — до 100, комплекс временных объектов — до 240, передвижная точка — до 12. Допускается увеличение размеров при модернизации, но не более чем на 10 процентов и не свыше 20 квадратных метров.
Методические рекомендации по внешнему виду сооружений стали обязательными. Их проверяет архитектурно-планировочная комиссия, и предпринимателю даётся год на устранение замечаний. При этом сроки корректировки фасада увеличены с 30 до 90 дней, а демонтажа объекта после расторжения договора — с 15 до 30.
Также упростили порядок оформления документов и продлили срок установки объекта с 12 до 18 месяцев, учитывая сложности подключения к электросетям. Запрет на передачу павильонов в пользование третьим лицам отменён, но владелец обязан уведомить администрацию и нести ответственность за субарендатора.
Как рассказали в мэрии, документ остаётся «живым» — в него будут вносить изменения при необходимости. Сейчас, например, рассматривается вопрос о выделении кофемобилей в отдельную категорию временных сооружений.
По словам специалистов, новые правила помогут навести порядок в размещении киосков и павильонов, а также сформировать единый облик города в преддверии его 400-летия.