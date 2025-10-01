В Красноярске изменили правила размещения киосков и павильонов

Одним из ключевых изменений стали ограничения по площади: киоск теперь может быть не более 12 квадратных метров, павильон — до 48, мастерская по обслуживанию автомобилей — до 100, комплекс временных объектов — до 240, передвижная точка — до 12. Допускается увеличение размеров при модернизации, но не более чем на 10 процентов и не свыше 20 квадратных метров.