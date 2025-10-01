Ричмонд
Строившего мемориал «Курская битва» подрядчика подозревают в хищении 110 млн рублей

Прокуратура Курской области требует через суд расторгнуть многомиллиардный контракт на строительство мемориала «Курская битва». При проверке проекта, который выполнен менее чем наполовину, вскрылась пропажа 1,2 млрд рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Управление капитального строительства Курской области, отвечавшее за возведение мемориального комплекса «Курская битва», подозревают в хищении как минимум 110 миллионов рублей из бюджетных средств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, на строительство одного из крупнейших в России мемориалов было выделено 3 миллиарда рублей. Контракт с УКС заключили еще при бывшем губернаторе, а сами работы начались в 2022 году с планом завершить их к 9 мая 2025-го.

Как пишет Mash, ссылаясь на данные аудиторов, на сегодняшний день выполнено менее половины от запланированного объема работ. В ходе изучения строительства было выявлено значительное отставание от графика и несоответствие качества работ установленным требованиям. Проведенная ревизия счетов показала, что у застройщика пропали 1,2 миллиарда рублей. По версии следствия, 110 миллионов из этой суммы были похищены.

В сентябре региональная прокуратура обратилась в суд. Ведомство требует признать контракт с УКС недействительным и обязать компанию вернуть выделенные средства.

Как сообщает Mash, генеральный директор уже стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, а саму фирму хотят официально признать банкротом.