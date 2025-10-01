Строившего мемориал «Курская битва» подрядчика подозревают в хищении 110 млн рублей

Управление капитального строительства Курской области, отвечавшее за возведение мемориального комплекса «Курская битва», подозревают в хищении как минимум 110 миллионов рублей из бюджетных средств. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации канала, на строительство одного из крупнейших в России мемориалов было выделено 3 миллиарда рублей. Контракт с УКС заключили еще при бывшем губернаторе, а сами работы начались в 2022 году с планом завершить их к 9 мая 2025-го.
Как пишет Mash, ссылаясь на данные аудиторов, на сегодняшний день выполнено менее половины от запланированного объема работ. В ходе изучения строительства было выявлено значительное отставание от графика и несоответствие качества работ установленным требованиям. Проведенная ревизия счетов показала, что у застройщика пропали 1,2 миллиарда рублей. По версии следствия, 110 миллионов из этой суммы были похищены.
В сентябре региональная прокуратура обратилась в суд. Ведомство требует признать контракт с УКС недействительным и обязать компанию вернуть выделенные средства.
Как сообщает Mash, генеральный директор уже стал фигурантом уголовного дела о неуплате налогов, а саму фирму хотят официально признать банкротом.