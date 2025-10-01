Ричмонд
Кравцов рекомендовал школьникам посетить «Новый Херсонес»

Кравцов посоветовал школьникам посетить комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов порекомендовал всем российским школьникам посетить музейно-храмовой комплекс «Новый Херсонес» в Севастополе, так как это важнейшее пространство для воспитания подрастающего поколения.

«Сегодня стартует программа посещения для старшеклассников и студентов из новых регионов. Планируем масштабировать эту программу на всю страну, поскольку Херсонес — это место, где через призму нашей истории и культуры формируется мировоззрение. Рекомендую всем школьникам посетить “Новый Херсонес”, — сказал министр журналистам на полях Всероссийского форума классных руководителей.

Кравцов добавил, что в «Новом Херсонесе» необходимо создать все условия, чтобы каждый человек смог его посетить.