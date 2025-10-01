Мишустин вручил премии правительства в области образования

В этом году правительственными премиями были отмечены коллективы, работавшие над циклом авторских учебно-методических программ «Разработка и внедрение эффективных методов обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии», а также над инновационной научно-практической разработкой «Проектирование модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях».