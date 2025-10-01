Мишустин вручил премии правительства в области образования

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду вручил премии и благодарности правительства РФ в области образования.
В этом году правительственными премиями были отмечены коллективы, работавшие над циклом авторских учебно-методических программ «Разработка и внедрение эффективных методов обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии», а также над инновационной научно-практической разработкой «Проектирование модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях».
Премия правительства выдана и за научно-практическую разработку «Комплекс программ дополнительного образования “Развитие математического потенциала школьников: олимпиадный и исследовательский аспекты”, а также за учебно-методический комплект “Биология. Биологические системы и процессы. 10 — 11 классы (углубленный уровень)”.
Кроме того, лауреатами премии стали составители учебников чеченского языка для 5−9 и 10−11 классов Муса Овхадов и Раиса Абдулкадырова, а также автор комплекта учебников «Информатика 10−11 классы» Анна Босова.
Благодарности правительства за заслуги в области образования и плодотворную работу объявлены пятерым учителям из Алтайского края, Еврейской автономной области, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики и Забайкальского края.