Юрий Шалабаев анонсировал новую награду для спортсменов «Лучший игрок месяца»

Награда будет вручаться не только за победы в спорте, но и за участие в социальных мероприятиях.

Источник: Время

Администрация Нижнего Новгорода вводит награду «Лучший игрок месяца», которая предназначена для спортсменов профессиональных клубов. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил в официальном телеграм-канале.

«Будем чествовать спортсменов наших профессиональных клубов, и не только за результат на футбольном, хоккейном и волейбольном поле, но и за участие в социальных мероприятиях», — объяснил Шалабаев. «Уверен, что оценка со стороны профессионального сообщества, наряду с другими мерами поддержки, будет дополнительным стимулом к спортивным достижениям», — добавил мэр.

Ранее глава Нижнего Новгорода сообщил, что Нижегородские тайбоксеры стали лучшими на мировом первенстве.