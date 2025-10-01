Юрий Шалабаев анонсировал новую награду для спортсменов «Лучший игрок месяца»

«Будем чествовать спортсменов наших профессиональных клубов, и не только за результат на футбольном, хоккейном и волейбольном поле, но и за участие в социальных мероприятиях», — объяснил Шалабаев. «Уверен, что оценка со стороны профессионального сообщества, наряду с другими мерами поддержки, будет дополнительным стимулом к спортивным достижениям», — добавил мэр.