В Карачаево-Черкесии выбрали лучшую маму-предпринимателя

Региональный финал программы «Мама-предприниматель», организованной при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошел в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в министерстве экономического развития республики.
Участницами программы в 2025 году стали более 20 женщин. Они прошли интенсивный образовательный курс от регионального центра «Мой бизнес». За неделю участницы изучили основы планирования предпринимательской деятельности и маркетинга, а также методы привлечения клиентов.
Победительницей программы стала Людмила Чагарова. Ее проект посвящен созданию центра поддержки грудного вскармливания. В качестве награды Людмила получила грант в размере 150 тысяч рублей. Другие участницы были отмечены ценными подарками от партнеров программы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.