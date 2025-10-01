Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Консульство Кипра в Краснодаре приостановило выдачу виз до 6 октября

Консульство Кипра в Краснодаре приостановило прием заявлений на визы до 6 октября. Это решение связано с техническими изменениями, которые внедряются в Евросоюзе и нацелены на ужесточение контроля за въездом в зону Шенгена.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), помимо Краснодара, временно прекращен прием заявок в консульствах Кипра в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Причина приостановки — подготовка к введению с 12 октября новой Европейской системы въезда и выезда граждан (Entry/Exit System, EES). Она автоматически будет фиксировать время и место пересечения границ для лиц, не являющихся гражданами ЕС.

Вторая причина — усиление контроля за въездом иностранцев в связи с подготовкой Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. Визовая процедура будет приведена к общим требованиям Шенгена, включая сбор биометрических данных. С 6 октября при подаче заявления у заявителей будут снимать отпечатки пальцев и делать фото. Для детей младше 12 лет сдача отпечатков пальцев не обязательна.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше