Консульство Кипра в Краснодаре приостановило выдачу виз до 6 октября

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), помимо Краснодара, временно прекращен прием заявок в консульствах Кипра в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Причина приостановки — подготовка к введению с 12 октября новой Европейской системы въезда и выезда граждан (Entry/Exit System, EES). Она автоматически будет фиксировать время и место пересечения границ для лиц, не являющихся гражданами ЕС.



Вторая причина — усиление контроля за въездом иностранцев в связи с подготовкой Кипра к вступлению в Шенгенскую зону. Визовая процедура будет приведена к общим требованиям Шенгена, включая сбор биометрических данных. С 6 октября при подаче заявления у заявителей будут снимать отпечатки пальцев и делать фото. Для детей младше 12 лет сдача отпечатков пальцев не обязательна.