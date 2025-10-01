Движение по объездной дороге на Родионова могут открыть в ноябре

Для обустройства дорожного полотна потребуется около 5000 кубометров песка, 5300 тонн щебня, а также 3700 тонн асфальтобетонной смеси. Общая длина дороги составит 1036 метров. Проезд по улице Родионова останется без изменений, машины будут курсировать по 4 полосам, которые отодвинут от центра дороги, где в дальнейшем появится стройплощадка оборотных тупиков метро.