Движение по объездной дороге на Родионова могут открыть в ноябре

Сейчас специалисты приступили к возведению дорожного полотна.

Движение по объездной дороге на улице Родионова частично запустят через месяц. Об этом сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

Согласно информации, строительство объездной дороги уже стартовало. Здесь уже начали возводить дорожное полотно: специалисты уже выполнили демонтаж бордюрного камня, асфальтового покрытия, а также начали выборку основания дорожного покрытия.

Для обустройства дорожного полотна потребуется около 5000 кубометров песка, 5300 тонн щебня, а также 3700 тонн асфальтобетонной смеси. Общая длина дороги составит 1036 метров. Проезд по улице Родионова останется без изменений, машины будут курсировать по 4 полосам, которые отодвинут от центра дороги, где в дальнейшем появится стройплощадка оборотных тупиков метро.