В Санкт-Петербурге пройдет форум по развитию креативной экономики

«Креативная экономика в России развивается в четыре раза быстрее, чем экономика страны в целом. Но у сектора еще есть нераскрытый потенциал. Президент России обозначил стратегическую задачу — усилить вклад креативных индустрий в развитие национальной экономики. Для ее реализации Минэкономразвития России ведет системную работу: формирует современную нормативно-правовую базу, помогает регионам создавать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, развивает инструменты, позволяющие предпринимателям раскрывать свой потенциал. Форум “Креативный код. Россия” станет нашей основной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами. Здесь мы будем обсуждать как существующие вызовы, так и новые точки роста, а главное — вырабатывать практические решения по развитию креативной экономики», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.