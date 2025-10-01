В Санкт-Петербурге пройдет форум по развитию креативной экономики

Форум по развитию креативной экономики «Креативный код. Россия» впервые пройдет 9−10 октября в «Лахта Центре» в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Минэкономразвития РФ.
«Креативная экономика в России развивается в четыре раза быстрее, чем экономика страны в целом. Но у сектора еще есть нераскрытый потенциал. Президент России обозначил стратегическую задачу — усилить вклад креативных индустрий в развитие национальной экономики. Для ее реализации Минэкономразвития России ведет системную работу: формирует современную нормативно-правовую базу, помогает регионам создавать инфраструктуру поддержки креативного бизнеса, развивает инструменты, позволяющие предпринимателям раскрывать свой потенциал. Форум “Креативный код. Россия” станет нашей основной ежегодной площадкой для диалога с бизнесом и регионами. Здесь мы будем обсуждать как существующие вызовы, так и новые точки роста, а главное — вырабатывать практические решения по развитию креативной экономики», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Во время мероприятия состоится пленарная сессия с участием руководства Минэкономразвития России. Она будет посвящена стратегии развития креативных индустрий: народных художественных промыслов и ремесел, арт-индустрии, культурного наследия и многого другого.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.