В Новосибирске открыли «Библиотеку смыслов»

Он отметил, что модернизированное учреждение открыли на базе Центральной районной библиотеки имени А. С. Макаренко. Там будут продвигать российские культурные и нравственные ценности. По тематике интерьер библиотеки разделен на три основных направления: «Смысл в общении», «Смысл в развитии», «Смысл в просвещении». Кроме того, в учреждении появились современные мультиформатные площадки для проведения интеллектуальных и игровых мероприятий. А книжный фонд пополнили свыше 4,5 тыс. новых изданий.