В Новосибирске открыли «Библиотеку смыслов»

Открытие «Библиотеки смыслов», модернизированной при поддержке нацпроекта «Семья», прошло 30 сентября в Новосибирске. Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.
«Это значимый шаг в развитии культурной инфраструктуры региона. “Библиотека смыслов” станет современным пространством, где жители смогут не только получить доступ к новейшей литературе и знаниям, но и по-настоящему почувствовать атмосферу общения, развития и просвещения», — отметил заместитель министра культуры области Владимир Деев.
Он отметил, что модернизированное учреждение открыли на базе Центральной районной библиотеки имени А. С. Макаренко. Там будут продвигать российские культурные и нравственные ценности. По тематике интерьер библиотеки разделен на три основных направления: «Смысл в общении», «Смысл в развитии», «Смысл в просвещении». Кроме того, в учреждении появились современные мультиформатные площадки для проведения интеллектуальных и игровых мероприятий. А книжный фонд пополнили свыше 4,5 тыс. новых изданий.
Особое внимание было уделено созданию доступной среды для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для них, например, установили пандус с системой вызова помощника, расширили дверные проемы, оборудовали специализированный санузел, обустроили автоматизированное рабочее место.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.