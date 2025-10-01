Противопожарный режим в Севастополе: когда леса откроют для посещения

После продолжительного ограничения, связанного с пожароопасным сезоном, горожане смогут отправиться на прогулки и походы. Однако, как подчеркнул губернатор, в лесу продолжает действовать противопожарный режим.
«Без костров — даже в самых живописных местах, без мангалов и шашлыков, без брошенных окурков и спичек. Заберите, пожалуйста, мусор с собой. Лесники — хранители леса, а не уборщики. Пакет для мусора в рюкзаке — ваша суперсила!», — подчеркнул Развожаев.
Кроме того, правила предписывают соблюдать тишину: громкая музыка и крики могут напугать диких животных, которые готовятся к зиме. Для автотранспорта въезд и стоянка в лесу запрещены, машины необходимо оставлять на оборудованных парковках.
Развожаев также напомнил, что маршруты Большой Севастопольской тропы проходят через особо охраняемые природные территории. Он призывает бережно относиться к уникальной природе региона, наслаждаться прогулками и фотографировать красоту осеннего леса, сохраняя ее для будущих поколений.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году зафиксированы рекордные площади пожаров за 10 лет. Из 600 зарегистрированных возгораний 500 — это сухая растительность на открытой местности.