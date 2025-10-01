В городе Отрадное Ленинградской области провели субботник

Субботник в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие» прошел на территории мемориального комплекса «Ивановский пятачок» в городе Отрадное. Об этом сообщили в комитете Ленинградской области по обращению с отходами.
Мероприятие было приурочено ко Дню города, который отмечается 24 сентября. Участники субботника убрали прилегающую к комплексу территорию, очистили ее от отходов и опавших листьев. Также они привели в порядок обелиск и братское захоронение.
Как отметили в комитете, одна из целей региона — создание к 2030 году устойчивой системы, обеспечивающей сортировку мусора. Также в Ленобласти собираются снизить в два раза объем отходов, направляемых на полигоны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.