Треть омских мужчин доживает до пенсионного возраста

Специалисты Омскстата ко Дню пожилого человека опубликовали интересные данные. В Омской области на данный момент проживает 545 тысяч получателей пенсий, из них более 90 тысяч человек продолжают работать. Среди пенсионеров преобладают женщины (66%). Из мужчин до пенсии доживает только треть.
Здоровье, позволяющее вести активный образ жизни, сохраняют до 59 лет чуть больше половины жителей региона. Среди тех, кто отметил 70-летний юбилей активными себя называют 12%. Ещё 6,5% пенсионеров оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее. До 90 лет в Омской области доживает 1% пенсионеров. При этом зарегистрировано 104 жителя старше 100 лет.
В Омске живут 107-летняя омичка и 105-летний омич.
Самому возрастному работнику в нашем регионе 93 года.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что к 2030 году более четверти населения России будут составлять люди от 60 лет и старше. К 2046 году — более 30%.