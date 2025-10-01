Ричмонд
Треть омских мужчин доживает до пенсионного возраста

Портрет среднестатистического пожилого человека составили в Омскстате.

Источник: Freepik

Специалисты Омскстата ко Дню пожилого человека опубликовали интересные данные. В Омской области на данный момент проживает 545 тысяч получателей пенсий, из них более 90 тысяч человек продолжают работать. Среди пенсионеров преобладают женщины (66%). Из мужчин до пенсии доживает только треть.

Здоровье, позволяющее вести активный образ жизни, сохраняют до 59 лет чуть больше половины жителей региона. Среди тех, кто отметил 70-летний юбилей активными себя называют 12%. Ещё 6,5% пенсионеров оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее. До 90 лет в Омской области доживает 1% пенсионеров. При этом зарегистрировано 104 жителя старше 100 лет.

В Омске живут 107-летняя омичка и 105-летний омич.

Самому возрастному работнику в нашем регионе 93 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что к 2030 году более четверти населения России будут составлять люди от 60 лет и старше. К 2046 году — более 30%.