Треть омских мужчин доживает до пенсионного возраста

Здоровье, позволяющее вести активный образ жизни, сохраняют до 59 лет чуть больше половины жителей региона. Среди тех, кто отметил 70-летний юбилей активными себя называют 12%. Ещё 6,5% пенсионеров оценивают свое здоровье как хорошее и очень хорошее. До 90 лет в Омской области доживает 1% пенсионеров. При этом зарегистрировано 104 жителя старше 100 лет.