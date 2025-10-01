«Народную тропу» от Майского до Невского обещают замостить в этом году

«Там два прохода, первый — это который мы уже обустраиваем и где мы выбрали подрядную организацию (когда мы в январе гуляли по улице Майской, мы говорили про этот проход), — пояснила Дятлова. — Подрядчик должен сделать пешеходную связь, чтобы люди могли выходить на остановочные комплексы на улице Невского. Вы же сейчас говорите про еще одну связь, которая может возникнуть после перемещения школьного забора. В этом году эту связь мы делать не будем, с моей точки зрения она является не такой критичной. Можно пройти и по улице Куйбышева. Посмотрим, будем ли мы ее вообще делать».