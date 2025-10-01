В саранском микрорайоне Светотехстрой обновят водопровод

Водопровод в микрорайоне Светотехстрой в Саранске обновляют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии.
В микрорайоне, в частности, планируют заменить почти 3,7 км водопроводных сетей. Вместо них рабочие уложат современные полиэтиленовые трубы разного диаметра. Сейчас подрядчик монтирует железобетонные колодцы и пожарные гидранты. Также специалисты восстанавливают поврежденные во время работ дорожное покрытие, тротуары и придомовые территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.