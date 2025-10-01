Ричмонд
Кандидата в депутаты Коми внесли в список террористов и экстремистов

Кандидата в депутаты госсовета Коми Багирову внесли в список террористов в РФ.

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Кандидат в депутаты госсовета Коми Оксана Багирова*, арестованная за призывы к терроризму, внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из сообщения на сайте Росфинмониторинга.

Ранее следственное управление СК РФ по Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Багирова*.

«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Багирова Оксана Рафиковна*, 11.02.1975 г. р., с. Рождественское Уржумского района Кировской области», — говорится в перечне.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не относятся к уплате налогов, зарплат и возмещению ущерба.

*Внесена в перечень террористов и экстремистов в России.