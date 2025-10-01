Мастера из Карелии стали лауреатами всероссийского конкурса сувениров

Уточним, что конкурс прошел в Кисловодске. На участие в нем было подано более 200 заявок из 35 регионов страны. Мастера из Карелии продемонстрировали другим участникам и гостям фестиваля «Заповедный сувенир» традиционную вышивку, изделия из кожи, тканей, шунгита, дерева, войлока и местных природных материалов. При этом региональный центр «Мой Бизнес» софинансировал аренду и застройку коллективного стенда. Кроме того, учреждение помогло с оплатой транспортировки изделий.