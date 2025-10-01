Мастера из Карелии стали лауреатами всероссийского конкурса сувениров

Карельский центр «Мой бизнес» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помог 23 местным мастерам принять участие во Всероссийском конкурсе на лучший сувенир. В итоге три представителя региона получили статус лауреатов, сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Уточним, что конкурс прошел в Кисловодске. На участие в нем было подано более 200 заявок из 35 регионов страны. Мастера из Карелии продемонстрировали другим участникам и гостям фестиваля «Заповедный сувенир» традиционную вышивку, изделия из кожи, тканей, шунгита, дерева, войлока и местных природных материалов. При этом региональный центр «Мой Бизнес» софинансировал аренду и застройку коллективного стенда. Кроме того, учреждение помогло с оплатой транспортировки изделий.
По итогам конкурса Константин Новожилов стал лауреатом I степени в номинации «Художественные изделия из кожи», Михаил Якубенко — лауреатом III степени в номинации «Художественные изделия из дерева», а Елена Филатова — лауреатом III степени в номинации «Художественный текстиль». Также еще три мастера из Карелии были награждены специальными дипломами жюри.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.