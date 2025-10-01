Путевки в белорусские санатории станут дешевле осенью 2025

Журналисты спросили у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению про стоимость путевки в санаторий летом и планируется ли повышение цены осенью и зимой. Болбатовский уточнил, что за девять месяцев 2025 года средняя путевка (речь идет про стандартный двухместный среднестатистический номер) стоила чуть более 139 рублей в сутки.