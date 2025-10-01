Ричмонд
Путевки в белорусские санатории станут дешевле осенью 2025

Центр по оздоровлению сказал о снижении стоимости путевок в белорусские санатории.

Источник: Комсомольская правда

Путевки в белорусские санатории станут дешевле осенью 2025 года. Об этом рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, пишет БелТА.

Журналисты спросили у директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению про стоимость путевки в санаторий летом и планируется ли повышение цены осенью и зимой. Болбатовский уточнил, что за девять месяцев 2025 года средняя путевка (речь идет про стандартный двухместный среднестатистический номер) стоила чуть более 139 рублей в сутки.

— Мы провели анализ цен, стоимость в четвертом квартале уменьшится на 8% и составит в среднем 134 рубля, — отметил Геннадий Болбатовский.

Вместе с тем он заметил, что в период новогодних праздников стоимость окажется несколько больше.

