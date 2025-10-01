Ричмонд
Дату главного городского субботника объявили воронежцам

Он состоится 11 октября, жителей города зовут присоединиться к уборке территорий.

Октябрь традиционно считается месяцем благоустройства, отметили в мэрии. Районные комбинаты проводят генеральную уборку скверов, парков и других общественных пространств, готовят их к зиме. Для этого, в частности, проводят санитарные дни — в этом году они попадут на 8, 15, 22 и 29 октября. Кроме того, 4, 18 и 25 октября состоятся районные субботники. Ну, а главный городской субботник пройдет 11 октября.

Воронежцев приглашают присоединиться к уборке территорий. Необходимый инвентарь обещают выдать в районных управах.