Власти установили в центре Уфы первую бесплатную Wi-Fi-точку

В Уфе стартовал пилотный проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет для оплаты парковочных сессий. Специальную Wi-Fi-точку «Parkovka_02» организовали в составе «умного» остановочного павильона, установленного перед государственным концертным залом «Башкортостан».
Как сообщает мэрия, новая услуга призвана упростить процесс оплаты парковки через приложение «Горпарковки» и веб-сайт parking02.ru в условиях нестабильной работы мобильного интернета. Усилители сигнала охватывают обе стороны улицы Ленина в радиусе 400−500 метров, где расположены платные парковочные места.
Пилотный проект будет работать весь этот месяц — до 1 ноября. По итогам сбора статистики о востребованности услуги и обратной связи от пользователей будет принято решение о создании аналогичных сетей бесплатного Wi-Fi во всей зоне платных парковок Уфы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.