Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти установили в центре Уфы первую бесплатную Wi-Fi-точку

В Уфе появился бесплатный Wi-Fi для оплаты парковки.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовал пилотный проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет для оплаты парковочных сессий. Специальную Wi-Fi-точку «Parkovka_02» организовали в составе «умного» остановочного павильона, установленного перед государственным концертным залом «Башкортостан».

Как сообщает мэрия, новая услуга призвана упростить процесс оплаты парковки через приложение «Горпарковки» и веб-сайт parking02.ru в условиях нестабильной работы мобильного интернета. Усилители сигнала охватывают обе стороны улицы Ленина в радиусе 400−500 метров, где расположены платные парковочные места.

Пилотный проект будет работать весь этот месяц — до 1 ноября. По итогам сбора статистики о востребованности услуги и обратной связи от пользователей будет принято решение о создании аналогичных сетей бесплатного Wi-Fi во всей зоне платных парковок Уфы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.