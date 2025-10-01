В Госдуме ответили Орбану на заявление о «слабой России»

Ранее венгерский премьер заявил о превосходстве Европы над Россией во всех сферах. «В России 130 миллионов человек, в ЕС — 400 миллионов. ЕС — крупная экономика, а российская — гораздо меньше. Россия слаба по сравнению с нами — как в военном, так и в экономическом плане. Они играют в игру, думая, что мы слабее», — так он аргументировал свою позицию.
Андрей Колесник прокомментировал заявления Орбана, заявив, что они являются лишь «мечтами ЕС» и попыткой оправдать зависимость Венгрии от российских энергоносителей.
«Ему надо показать Россию слабой страной, что мы так волнуемся, а поэтому надо, чтобы российская нефть снабжала Венгрию и Словакию. Так что, к словам политика надо относиться с изрядной долей скепсиса. Мы-то свое дело делаем», — отметил парламентарий. Он подчеркнул, что Россия уверенно защищает национальные интересы и обладает необходимым для этого потенциалом.
Ранее Орбан заявлял, что членство Украины в ЕС приведет к обнищанию Венгрии. Он подчеркивал, что Будапешт не хочет находиться в одном союзе с Украиной.