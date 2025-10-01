Ричмонд
В администрации объяснили, почему нельзя запретить самокатчикам ездить в центре Калининграда

На СИМах двигаются по главным улицам из-за радиальной формы города.

Пользователи электросамокатов вынуждены ездить по главным улицам Калининграда из-за радиальной формы города. Об этом представитель администрации сообщил в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

В Калининграде средства индивидуальной мобильности рассматриваются в первую очередь как транспортные средства, которыми пользуются местные жители и туристы для передвижения по городу. Но поскольку город Калининград сформирован радиально, то основные потоки пешеходов, автомобилей, велосипедистов и пользователей СИМ вынуждены оказываться в центре города, поэтому нельзя запретить любой из вышеперечисленных социальных групп использовать в качестве транзита центральные улицы города, — написал представитель администрации.

Он также напомнил о действующих ограничениях для арендных СИМов и отметил, что мэрия продолжает работать с кикшеринговыми компаниями. «В частности, сейчас запрещено завершать прокатные сессии рядом с учебными заведениями, растёт список медленных зон и зон запрета», — указал представитель администрации.

Калининградская область вошла в топ самых популярных направлений среди самокатчиков. Среднее время поездки туристов в регионе составляет 16 минут.

Ранее власти сообщили, что отмечается существенное увеличение парка средств индивидуальной мобильности на улицах города. Сейчас в Калининграде насчитывается 5800 электросамокатов, а количество поездок за два года выросло примерно в четыре раза. Число уникальных пользователей достигло 429 тысяч.

При этом в Калининградской области наблюдается рост ДТП с участием электросамокатов. В регионе регулярно вводят новые ограничения для кикшеринговых компаний.