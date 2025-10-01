В администрации объяснили, почему нельзя запретить самокатчикам ездить в центре Калининграда

В Калининграде средства индивидуальной мобильности рассматриваются в первую очередь как транспортные средства, которыми пользуются местные жители и туристы для передвижения по городу. Но поскольку город Калининград сформирован радиально, то основные потоки пешеходов, автомобилей, велосипедистов и пользователей СИМ вынуждены оказываться в центре города, поэтому нельзя запретить любой из вышеперечисленных социальных групп использовать в качестве транзита центральные улицы города, — написал представитель администрации.