В Томске открыли лабораторию для выявления перспективных лекарственных соединений

«Создание этой лаборатории — наш стратегический шаг в развитии таргетной тераностики, направленной на поиск индивидуальных мишеней для терапии. Это площадка, где будущие ученые с первого дня погружаются в реальные процессы разработки лекарств — работая с современными вычислительными и лабораторными методами. Важно, что работа в лаборатории выстроена так, чтобы студенты были вовлечены в полный цикл исследований — от компьютерного моделирования до лабораторных испытаний перспективных соединений. Таким образом, мы не только создаем новые лекарства, но и формируем пул высококлассных специалистов, которые уже сегодня учатся решать актуальные задачи медицинской науки», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.