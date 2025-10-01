В Томске открыли лабораторию для выявления перспективных лекарственных соединений

ТОМСК, 1 октября. /ТАСС/. Лабораторию молекулярной и клеточной фармакологии открыли на базе кафедры Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). В лаборатории будут выбирать наиболее перспективные соединения будущих лекарственных средств, которые сразу могут быть переданы для проведения доклинических исследований, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Создание этой лаборатории — наш стратегический шаг в развитии таргетной тераностики, направленной на поиск индивидуальных мишеней для терапии. Это площадка, где будущие ученые с первого дня погружаются в реальные процессы разработки лекарств — работая с современными вычислительными и лабораторными методами. Важно, что работа в лаборатории выстроена так, чтобы студенты были вовлечены в полный цикл исследований — от компьютерного моделирования до лабораторных испытаний перспективных соединений. Таким образом, мы не только создаем новые лекарства, но и формируем пул высококлассных специалистов, которые уже сегодня учатся решать актуальные задачи медицинской науки», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.
Основной фокус деятельности будет сосредоточен на самых ранних этапах разработки препаратов (drug discovery). Работа строится на сочетании компьютерного моделирования и экспериментов в пробирке. На первом этапе с помощью расчетов анализируется взаимодействие новых соединений с молекулами-мишенями, а на втором — наиболее перспективные соединения проходят экспериментальную проверку. Ключевой целью исследований является поиск принципиально новых молекул, способных воздействовать на молекулы-мишени, связанные с развитием заболеваний.
Благодаря уникальному оборудованию у ученых есть возможность в реальном времени — на протяжении 24 часов — наблюдать за поведением клеток и отслеживать изменения в их метаболизме, получая максимально точные и воспроизводимые данные.
«В конечном счете в лаборатории будут созданы новые соединения в стадии ранней готовности для передачи наиболее успешных образцов для проведения доклинических исследований», — сказано в сообщении.
Лаборатория создана в рамках программы развития «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети».