Жители Иркутской области могут сделать скрининг на гепатит С в поликлиниках

Жители Иркутской области могут бесплатно сделать скрининг на гепатит С в поликлиниках. Борьба с гепатитом С заметно снижает смертность от заболеваний пищеварительной системы. Если же его вовремя не выявить, то может развиться цирроз и рак печени. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, хроническая форма может долгое не проявлять себя, поэтому важно раз в 10 лет проходить обследование.