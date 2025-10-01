Ричмонд
Жители Иркутской области могут сделать скрининг на гепатит С в поликлиниках

Современная противовирусная терапия позволяет полностью избавиться от вируса.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутской области могут бесплатно сделать скрининг на гепатит С в поликлиниках. Борьба с гепатитом С заметно снижает смертность от заболеваний пищеварительной системы. Если же его вовремя не выявить, то может развиться цирроз и рак печени. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, хроническая форма может долгое не проявлять себя, поэтому важно раз в 10 лет проходить обследование.

— Современная противовирусная терапия позволяет полностью избавиться от вируса, предотвратив осложнения, — уточнил главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев.

При подтверждении заболевания по итогам, пациента отправляют к инфекционисту. Он определит стадию болезни и назначит лечение. В настоящее время в региональном реестре вирусных гепатитов зарегистрировано более 13 тысяч человек.