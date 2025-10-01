Создана установка для испытания магниевых сплавов медицинских имплантов

Как пояснили в ТГУ, ранее отечественного оборудования для всесторонних испытаний магниевых сплавов перед изготовлением имплантов не было. Они производились в зарубежных лабораториях, доступ к которым сейчас затруднен. Создание собственной установки для испытаний — важный шаг в сторону импортозамещения. В вузе считают, что оценка коррозионно-усталостной долговечности биомедицинских сплавов является одной из ключевых характеристик материала, необходимой для разработки имплантатов с заданным сроком службы, чтобы он растворился в организме после выполнения своей функции. К тому же, подчеркнули в ТГУ, в разных частях организма биорезрбируемые материалы растворяются по-разному в зависимости от пола, возраста и других особенностей человека. Установка позволит синхронизировать исследования ученых всего мира по подбору биорезорбируемых имплантатов, поскольку предполагается создание единого стандарта их исследования, а в перспективе позволит персонифицировать производство биорезорбируемых имплантатов.