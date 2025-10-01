Пострадавшая от БПЛА школа-интернат в Ростовской области возобновила работу

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области устранили повреждения, нанесенные школе-интернату во время атаки БПЛА. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в министерстве образования региона.
— 30 сентября прошла генеральная уборка и подготовка к приему детей. С 1 октября образовательный процесс возобновляется в штатном режиме, — прокомментировали в министерстве.
Напомним, Матвеево-Курганская специальная школа-интернат пострадала в ходе воздушной атаки в ночь на 10 сентября. В здании были повреждены остекление и дверь запасного выхода. После случившегося были эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников учреждения. Сообщалось о двух пострадавших сотрудниках школы.
