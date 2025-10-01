Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшая от БПЛА школа-интернат в Ростовской области возобновила работу

Восстановительные работы завершили в школе-интернате Матвеево-Курганского района.

Источник: Комсомольская правда

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области устранили повреждения, нанесенные школе-интернату во время атаки БПЛА. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в министерстве образования региона.

— 30 сентября прошла генеральная уборка и подготовка к приему детей. С 1 октября образовательный процесс возобновляется в штатном режиме, — прокомментировали в министерстве.

Напомним, Матвеево-Курганская специальная школа-интернат пострадала в ходе воздушной атаки в ночь на 10 сентября. В здании были повреждены остекление и дверь запасного выхода. После случившегося были эвакуированы 73 ребенка и пятеро сотрудников учреждения. Сообщалось о двух пострадавших сотрудниках школы.

Подпишись на нас в Telegram.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше